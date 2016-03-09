الملك سلمان يضع حجر الأساس لقاعدة الملك سعود الجوية

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إلى محافظة حفر الباطن لرعاية المناورة الختامية لتمرين "رعد الشمال" والعرض العسكري للقوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة من دول التحالف الإسلامي، غداً الخميس.

كما وضع خادم الحرمين حجر الأساس لمشروع إنشاء قاعدة الملك سعود الجوية.

وفور وصول الملك سلمان، استمع إلى شرح عن مشروع المخطط العام لقاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي، ومرافق القاعدة. كذلك شاهد فيلماً عن تصاميم ومرافق المشروع.

ومن المقرر أن يزور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وعدد من زعماء الدول العربية والإسلامية، المملكة العربية السعودية، غداً الخميس، حيث يشهد ختام تدريبات مناورات "رعد الشمال"، وهو العرض العسكري الأضخم من نوعه، ويقام في مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن.