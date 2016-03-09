بالفيديو.. وزير جزائري يؤكد منع العريفي دخول الجزائر

يواصل الدكتور محمد العريفي مسلسل التضليل والتذاكي، فيما يخص قرار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، والتي رفضت منحه تأشيرة دخول لأراضيها للمشاركة في بعض الأنشطة الدينية هناك.

ففي حسابه في موقع "تويتر" حاول العريفي توجيه الجماهير بعيداً عن الموضوع الأساسي، حينما عرض فيديو "مجتزأ"، وغير كامل، للوزير الجزائري محمد عيسى، يتحدث فيه أن العريفي لم يصل إلى المطار ويمنع من دخول الجزائر، وهو ما لم تذكره وسائل الإعلام أصلاً، ومنها "العربية.نت" التي نشرت الخبر قبل يومين.

وعلى طريقة الآية الكريمة "فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ.." ذهب العريفي بعيداً في محاولة يائسة لإبعاد الجماهير عن الموضوع الأساسي، وهو أنه شخص غير مرغوب فيه بالجزائر، فلم يعرض في حسابه الفيديو الكامل للوزير، الذي شرح فيه أسباب رفضهم استضافة الدكتور العريفي، بل اكتفى بعرض ثلاثين ثانية فقط لحديث مدته دقيقة ونصف.

تحصين أبناء الجزائر

ويؤكد حديث الوزير محمد عيسى، صوتاً وصورة، والذي تعرضه "العربية.نت" ضمن هذا التقرير نقلاً عن قناة "النهار" الجزائرية، أن وزارته ردت "بالسلب" على طلبات من جمعيات دينية تطلب استضافة الدكتور محمد العريفي في الجزائر.

وعلل الوزير محمد عيسى هذا القرار بأنه يأتي حرصاً منهم على تأمين أبناء الجزائر فكرياً ضد التطرف والتعصب.. وقال: ندرك أننا في الجزائر نعيش مرحلة حاسمة، ونريد أن نؤمن أبناءنا فكرياً، لا نريد أن نثير أو أن تكون أرض الجزائر ميدان حرب بين أفكار ليست ناشئة أصلا في بلادنا.

وختم الوزير بالقول إن جرأة العريفي سوف تؤثر على هذه الأمور، لذلك اعتذرنا لكل الجمعيات التي طلبت استضافته.

لما اجتزأ العريفي حديث الوزير؟

لم تمر خطوة الدكتور العريفي - باجتزاء ما يعجبه من حديث وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وترك ما يدينه - على الجماهير والمتابعين، الذين وجهوا له هذه الملاحظة بشكل مستمر دون أي رد منه.

فيما ذهب آخرون إلى السخرية من هذه الخطوة، معللين أنه في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، والانفتاح الإعلامي الهائل، لم تعد مثل هذه المحاولات تنطلي على الجماهير، وقالوا إنه لو كان العريفي واثقاً من موقفه لماذا لم يعرض فيديو حديث الوزير كاملا؟