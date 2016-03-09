الجبير: الشعب السوري لن يتراجع ورحيل الأسد مسألة وقت

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض أن الاجتماع يشكل فرصة لمواصلة التشاور حيال التطورات التي تشهدها المنطقة وتنسيق المواقف.

وقال الجبير إن الأسابيع المقبلة ستكشف جدية نظام بشار الأسد وحلفائه في سوريا، مؤكداً أن موقف السعودية والخليج ثابت بضرورة رحيل الأسد، ومن المستحيل أن يستمر حاكما لسوريا.

وأضاف الجبير أن الشعب السوري لن يتراجع عن ثورته، ورحيل الأسد مسألة وقت.

وعن العلاقة مع إيران، صرّح وزير الخارجية السعودي قائلا: "لا نحتاج لوساطة مع طهران والحل ممكن بتخليها عن نهجها الحالي".

وأضاف، يمكن بناء أفضل علاقات مع إيران إذا تخلت عن سياساتها العدائية، كما أن التوتر مع طهران أتى على خلفية سياساتها الطائفية ورعايتها للإرهاب.

وبالنسبة لليمن، قال الجبير: يجب الخروج من النزاع اليمني الحالي إلى حالة السلام والاستقرار، كما أن وقف النار فيه مهم لإدخال مساعدات طبية وإنسانية.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، ونائب عن وزير خارجية المملكة المغربية، قد بدؤوا اجتماع الدورة الـ138 في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، برئاسة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.