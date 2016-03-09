غول الغلاء

أجرت مؤسسة النقد دراسة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار، وهي نادرا ما تفعل، لكن يبدو أن تأثير الغلاء استدعى ذلك، وكشفت الدراسة أن أسعار السلع المستوردة لا تستجيب للتغير في سعر صرف الريال رغم انخفاض عملات أهم الشركاء التجاريين للمملكة أمام الريال بحوالى 4٫8%، وأرجعت ذلك لثلاثة أسباب، نظام الوكلاء والاحتكار وضعف المنافسة في السوق، وحذرت ساما أن استمرار ارتفاع الأسعار بعد رفع بعض الرسوم وتخفيف دعم أسعار الوقود سيولد ضغوطا تضخمية سيتأثر بها المستهلك، وسيؤدي إلى اختلالات متراكمة في ميزان المدفوعات لاستجابة الصادرات للتغيرات في أسعار الصرف وعدم استجابة الواردات لهذه التغيرات (المدينة، 7 مارس الجاري)

بكلمة أخرى عدم تجاوب تجار السوق وجشعهم سيضر ميزانية المواطن العادي وميزانية الاقتصاد الوطني في المديين القريب والبعيد، فهل فعلا أصبح السوق خارج إطار السيطرة، لن أسأل عن جمعية حماية المستهلك، أدعها في خدجها وقد ولدت ميتة، ماذا عن وزارة التجارة؟ تغنينا كثيرا بمنجزات وزيرها الهمام ورأينا أثر قراراته الجيدة في جزئيات صغيرة كالغش التجاري وقطع الغيار، لكن الغلاء هو مكمن الداء، هنا ما ينفع الناس ميسورهم وفقيرهم. جهدت ساما لرفع سعر صرف الريال ويجهد التجار لخفض قيمته وقوته الشرائية، والأمل من وزيرنا مواجهة الآفة الكبرى التي تبتلع كل جهوده ومكاسبه في المعارك الجانبية، وزارة العمل تعمل على توطين العمالة، فليعمل هو على توطين السوق.

لوزارة المالية دور أيضا وقد مس ميزان مدفوعاتنا، سبق وصدر قرار بفك الارتباط مع الوكيل، وصدرت قرارات بمكافحة الاحتكار، وأعطت المالية ومؤسسة النقد فترة معقولة للتجار تراعي مستويات المخزون وفترات التوريد المعتادة والالتزامات التعاقدية التي تحكم التجارة الدولية، غير أن شيئا لم يتغير، وحسب دراسة ساما لم يتجاوب التجار طوال العامين الماضيين. فهل ستعجز وزارة المالية أيضا عن معالجة الأمر، فمن للمستهلك المسكين إذن بعد الله؟ هل سنحتاج هيئة ملكية أو مجلس أعلى لمواجهة الغلاء المستشري. دراسة ساما، وهي جهة رسمية، بمعنى محايدة وليست من جهة قد نشك في موضوعيتها، شخصت الداء ووصفت الدواء، والمواطن الذي لا يعرف ما القوة الشرائية للعملة ولا ماهية سعر الصرف ولا سمع يوما عن ميزان المدفوعات، يعرف فقط زنبيل مقاضيه الذي يحمله كل صباح إلى الحلقة ليفاجأ كل يوم بارتفاع الأسعار، هذا المواطن ينتظر جهة ما تساعده وتعينه.

*نقلاً عن "عكاظ"