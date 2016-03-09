لأول مرة إدارة للحشود في معرض الرياض الدولي للكتاب

خصصت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب، في بادرة جديدة، في دورته العاشرة، فريقاً متكاملاً ومدرباً، أطلقت عليه "إدارة الحشود"، مهمته تيسير حركة الزائرين وخدمتهم من خلال توفير مواقف السيارات، وتنظيم الدخول والخروج، إضافة إلى خدمات جديدة مجانية.

وأكد مدير معرض الرياض الدولي للكتاب، سعد المحارب، أنه ولأول مرة تتعامل إدارة المعرض مع آليات محددة لإدارة الحشود، بمعنى أنه ولأول مرة يصل الزائر إلى المعرض دونما قطع مسافة طويلة راجلاً، وأيضاً تفادي العودة للسيارة مرة أخرى وقطع تلك المسافة نفسها، إضافة إلى وزن أكبر عبر حمل الكتب المقتناة.

من جهته، ذكر المسؤول عن إدارة الحشود في المعرض، عبدالعزيز المقيطب، عن مراحل إدارة الحشود، من بداية وصول الزائر وحتى مغادرته، من خلال توفير مواقف جديدة للسيارات تعتبر بعيدة عن أرض الفعالية، أولها المساحة ما بين الدائري الشرقي وحتى حدود أرض المعارض، حيث تستوعب هذه المنطقة 750 موقف سيارة، وكذلك المنطقة الشرقية للمعرض الواقعة بالقرب من مركز الملك سلمان الاجتماعي والشوارع المحيطة به، والتي تستوعب ما يقارب 800 موقف، وآخرها منطقة تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عثمان بن عفان، ذات الطاقة الاستيعابية للمواقف بحدود600 موقف سيارة، إضافة إلى توفير 75 لوحة إرشادية موزعة على نطاق المعرض، ترشد الزائرين عن أماكن المواقف.

وفي بادرة جديدة، أوضح المقيطب، أن إدارة المعرض وفرت 45 باصاً لنقل ترددي مجاناً، سعة كل باص 50 راكباً، مهمتها نقل الزوار من مناطق المواقف المحيطة بالمعرض، وإنزالهم عند بوابة صالة الفعالية. وفي الوقت نفسه، تعيد المغادرين للمواقف، حيث يستغرق وقت الانتظار في محطات الباصات ما بين 3 إلى5 دقائق، كما أن مسارات الباصات موحدة وثابتة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتوفر إدارة المعرض مقاعد للانتظار، إضافة إلى توفير مياه للشرب.

وأضاف المقيطب أنه في توقيت واحد سينقل 13 باصاً 500 زائر، وأن هناك مسارات مخصصة للدخول والخروج من المعرض، يشرف عليها فريق من إدارة الحشود، لتأمين السلامة، ولمنع التكدس. وأكد عن تخصيص مسارات للرجال ومسارات للنساء قبل نقاط التفتيش.