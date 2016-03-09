مجلس التعاون يحاصر الأذرع الإعلامية لحزب الله اللبناني

وزراء إعلام الخليج خلال اجتماعهم اليوم في الرياض إجراءات قانونية لمنع التعامل مع أي قنوات محسوبة على ميليشيات حزب الله وقادتها وفصائلها، باعتباره حزب يسعى إلى إثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف، ما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة وأمن واستقرار دول المجلس والعديد من الدول العربية.

وتشمل العقوبات الخليجية كافة شركات الإنتاج والمنتجين وقطاع المحتوى الإعلامي وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام، استنادا إلى ما تنص عليه القوانين السارية بدول المجلس وأحكام القانون الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وصدر هذا القرار الخليجي خلال اجتماع وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الثلاثاء، قرار يأتي بعد الإعلان عن حجب قناتي المنار والميادين عن القمر الصناعي عرب سات في ديسمبر الماضي لأسباب لها علاقة ببث ما يثير النعرات الدينية والطائفية أو الإساءة وتجريح الرموز السياسية والدينية المعتبرة.

ولم يقف القرار الخليجي عند هذا الحد، بل تتابع وزارات الإعلام في دول الخليج وسائل إعلامية في عدة دول تعمل على توجيه سياسات معادية للسعودية ودول الخليج، فيما وعدت وزارة الإعلام السعودية باتخاذ خطوات عملية للتصدي لتلك الجهات وإحباط ما تحاول بثه من إساءات بحق دول المجلس.