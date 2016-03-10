الملك سلمان وقادة الدول في اختتام مناورات "رعد الشمال"

اختتمت الخميس، مناورات رعد الشمال العسكرية في منطقة حفر الباطن شمال شرق السعودية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وعدد من قادة العالمين العربي والإسلامي وبمشاركة قوات 20 دولة عربية وإسلامية وقوات درع الجزيرة ما جعلها الأكبر في تاريخ المنطقة بعد قوات حرب الخليج الثانية.

وقال رئيس هيئة الأركان السعودية إن المناورات حققت كل الأهداف التي وضعت لها.

ورعد الشمال هي مناورات عسكرية مشتركة تهدف إلى رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر القتالية المشاركة، وتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول، بما يحقق النقاط والأهداف التدريبية المرجو الوصول إليها، وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ مهمات مشتركة بين قوات الدول المشاركة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وشهدت منطقة المناورات تمارين متنوعة قامت بها قوات الدول العشرين منها طلعات جوية لمروحيات عسكرية وطائرات مقاتلة واشتباكات لعدد من القوات البرية مع عناصر إرهابية، كما شملت المناورات تخليص أفراد عسكريين وتطهير مناطق من عناصر العدو، إضافة لعرض عتاد عسكري نوعي يتضمن معدات وأسلحة متطورة وطائرات مقاتلة من مختلف الطرازات.



تم التخطيط لأول مناورات رعد الشمال لكي تبدأ في 27 فبراير 2016 ولمدة أسبوعين بمدينة الملك خالد العسكرية بمنطقة حفر الباطن شمال شرقي السعودية، وذلك بمشاركة عدة فروع عسكرية هي سلاح المدفعية، والدبابات، والمشاة، ومنظومات الدفاع الجوي، والقوات البحرية.

وتشارك في المناورة 20 ألف دبابة، و2540 طائرة مقاتلة، و460 طائرة مروحية، ومئاتُ السفن، و350 ألف جندي.