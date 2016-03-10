الملك سلمان يبحث مع الرئيس المصري تطورات المنطقة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اجتماعا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش المناورة الختامية لتمرين "رعد الشمال" التي أقيمت بحفر الباطن وشارك فيها عدد من الدول الشقيقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأحداث في المنطقة.

حضر الاجتماع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

واختتمت اليوم الخميس، مناورات رعد الشمال العسكرية في منطقة حفر الباطن شمال شرق السعودية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وعدد من قادة العالمين العربي والإسلامي وبمشاركة قوات 20 دولة عربية وإسلامية وقوات درع الجزيرة ما جعلها الأكبر في تاريخ المنطقة بعد قوات حرب الخليج الثانية.

وقال رئيس هيئة الأركان السعودية إن المناورات حققت كل الأهداف التي وضعت لها.

