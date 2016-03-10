تدوينة منسوبة لإمام وخطيب الحرم المكي تشعل "فيسبوك"

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ"العربية.نت" عدم صحة الحساب في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمنسوب لإمام وخطيب الحرم المكي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن كافة تصريحات خطيب الحرم المكي لا ترد سوى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة وكذلك عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ولا صحة لما نسب حول حساب "فيسبوك" لإمام وخطيب الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس.

وكان ناشطون قد تداولوا بكثرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في تونس "فيسبوك" تدوينة مزيفة لإمام وخطيب الحرم المكي الدكتور عبد الرحمن السديس في صفحة نسبت له على "فيسبوك" يشيد فيها بنجاح الجيش وقوات الأمن التونسية في قتل 42 إرهابيا في بن قردان التي تعرضت لهجوم إرهابي فجر الاثنين.

وبحسب ما نسب لإمام وخطيب المسجد الحرام تغريدة تقول: "قتل 42 جرذا في سويعات لا أمريكا ولا روسيا ولا جحافل أوروبا ولا تحالفات عربية فعلت ذلك بل تونس فعلت ذلك نعم تونس لا تسأل كيف ولماذا فالجواب واضح تونس ليست للـبيع، القضاء على داعش لا يتطلب تحالفات بل وفاء".