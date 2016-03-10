كاميرا "العربية.نت" ترصد مناورات "رعد الشمال"

رصدت كاميرا "العربية.نت" بالصور مناورات رعد الشمال التي جرت في حفر الباطن شمال شرق السعودية بمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية، وحضر ختامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعدد من قادة العالمين العربي والإسلامي.

ورعد الشمال هي مناورات عسكرية مشتركة تهدف إلى رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر القتالية المشاركة، وتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول، بما يحقق النقاط والأهداف التدريبية المرجو الوصول إليها، وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ مهمات مشتركة بين قوات الدول المشاركة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وشهدت منطقة المناورات تمارين متنوعة قامت بها قوات الدول العشرين منها طلعات جوية لمروحيات عسكرية وطائرات مقاتلة واشتباكات لعدد من القوات البرية مع عناصر إرهابية، كما شملت المناورات تخليص أفراد عسكريين وتطهير مناطق من عناصر العدو، إضافة لعرض عتاد عسكري نوعي يتضمن معدات وأسلحة متطورة وطائرات مقاتلة من مختلف الطرازات.