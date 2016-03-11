الملك سلمان عبر "تويتر": عازمون على ردع قوى الشر

كتب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فخورون هذا اليوم بتضامننا في #رعد_الشمال وأن يشاهد العالم عزمنا جميعاً على ردع قوى الشر والتطرف ومحاربة الإرهاب".

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من حضور الملك سلمان عرضاً عسكرياً لمناورات رعد الشمال في حفر الباطن.

ونظمت القوات العسكرية المشاركة في رعد الشمال عرضاً عسكرياً بحفر الباطن شمال شرق السعودية بحضور الملك سلمان وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

وشاركت في مناورات رعد الشمال العسكرية 20 دولة عربية وإسلامية بالإضافة إلى قوات درع الجزيرة ما جعلها الأكبر في تاريخ المنطقة بعد قوات حرب الخليج الثانية.

ويعتبر تمرين رعد الشمال هو الأكبر والأضخم عددا وعتادا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه شمل أجهزة متطورة في أسلحة المدفعية والدبابات ومنظومات الدفاع الجوي، كما أن تمرين "رعد الشمال" بمثابة رسالة مفادها أن الدول المشاركة صف واحد لمواجهة التحديات.