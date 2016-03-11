خادم الحرمين يستعرض القوات المشاركة بـ"رعد الشمال"

نظمت القوات العسكرية المشاركة في رعد الشمال عرضاً عسكرياً بحفر الباطن شمال شرق السعودية بحضور الملك سلمان وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

وشاركت في مناورات رعد الشمال العسكرية 20 دولة عربية وإسلامية بالإضافة إلى قوات درع الجزيرة ما جعلها الأكبر في تاريخ المنطقة بعد قوات حرب الخليج الثانية.

ويعتبر تمرين رعد الشمال هو الأكبر والأضخم عددا وعتادا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه شمل أجهزة متطورة في أسلحة المدفعية والدبابات ومنظومات الدفاع الجوي، كما أن تمرين "رعد الشمال" بمثابة رسالة مفادها أن الدول المشاركة صف واحد لمواجهة التحديات.

وقال رئيس هيئة الأركان السعودية إن المناورات حققت كل الأهداف التي وضعت لها.

ورعد الشمال هي مناورات عسكرية مشتركة تهدف إلى رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر القتالية المشاركة، وتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول، بما يحقق النقاط والأهداف التدريبية المرجو الوصول إليها، وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ مهمات مشتركة بين قوات الدول المشاركة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.