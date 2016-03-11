الملك سلمان يلتقي نواز شريف ويبحثان أوضاع المنطقة

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف والوفد المرافق له، على هامش الحفل الختامي لمناورات رعد الشمال في منطقة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية، وحضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي البلدين، من بينهم ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول راحيل شريف والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية طارق فاطمي.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

من جانبه شكر رئيس الوزراء الباكستاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الدعم السعودي القوي والثابت لباكستان وخاصة في قطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار، كما أبدى شريف إعجابه بنجاح المناورات العسكرية المشتركة، التي جمعت قوات من نحو عشرين دولة إسلامية، مشيرا إلى أن من شأن هذه المناورات تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية وإظهار تصميمها على تكثيف الجهود لمواجهة التطرف والإرهاب.