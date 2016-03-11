"بنك إطعام" يحفظ 138 ألف وجبة من الهدر خلال شهر

حفظ "بنك إطعام" 138 ألف وجبة من الهدر خلال شهر فبراير الماضي في المنطقة الشرقية والرياض وجدة. وجاءت الرياض في المرتبة الأولى بأكثر من 57 ألف وجبة بنسبة 41% ثم الدمام والخبر بـ 34 ألف وجبة وأخيرا جدة بـ 30 ألف وجبة وتقاربت باقي مدن المملكة في عدد الوجبات.

وأوضحت دراسات إطعام أن البوفيهات المفتوحة عند إقامة الحفلات هي الأكثر حفظا للنعمة من الهدر.

وأكد عبدالله الثنيان المدير التنفيذي للجمعية لـ"العربية.نت" أن "إطعام" وفرت 1.2 مليون وجبة خلال عام 2015، كان ذلك حصيلة ولائم الحفلات والأفراح.

وأوضح الثنيان أن ذلك جاء بعد ارتفاع عدد الوجبات بشكل كبير ومتسارع، حيث حفظت إطعام في عامها الأول 108259 وجبة، وفي عامها الثاني حفظت 231764 وجبة، كما حفظت في عامها الثالث أكثر من 360 ألف وجبة، ومع نهاية أعمال العام الماضي حفظت نحو 1246765 وجبة.

وساهم بنك إطعام في نقلة نوعية بسياسة حفظ النعمة في المجتمع السعودي، من خلال الاستفادة من فائض الأكل خاصة في الولائم الكبيرة، كمناسبات الزواج والحفلات الخاصة وغيرها من المناسبات، وأثر ذلك بشكل إيجابي على أطياف المجتمع، وكان له دور كبير في الحد من الإسراف والتبذير وزيادة نسبة المأكولات بلا فائدة بعد الإحصائيات التي أوضحت أن ثلث طعام السعودي مهدر.

وتشارك الجمعية الخيرية في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب بركن يهدف إلى تعريف الزوار بالجمعية وأهدافها ورسالتها ودورها في حفظ زائد الطعام في الفنادق والحفلات، بالإضافة إلى نشر ثقافة حفظ الطعام من الهدر، ويهدف نشاط الجمعية إلى خلق الوعي ونشر ثقافة حفظ النعمة في مجتمعنا من خلال إقامة معارض تثقيفية وتقديم ندوات ومحاضرات توعوية لتثقيف المجتمع بأهمية حفظ النعمة.