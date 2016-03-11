رجال الأمن السعودي يصلون الجمعة بعد الإطاحة بالدواعش

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورة لرجال الأمن الذين نفذوا عملية الإطاحة بالدواعش الستة الذين تحصنوا في الجبال في بلدة المستجدة بمنطقة حائل.

الصورة التي تناقلها مغردون سعوديون لرجال أمن، وهم يصطفون لتأدية صلاة الظهر، والتي من المفترض أن تكون صلاة جمعة في صحراء حائل كانت بعد نجاح عمليتهم مع الدواعش الذين لاحقوهم وتابعوهم في مناطق مختلفة، حتى تم القضاء عليهم، وذلك بعد تحصنهم متفرقين في الجبال مع أسلحتهم.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبر الإطاحة بالدواعش قبيل صلاة الجمعة اليوم بعد أن ضجت بنقل خبر قتلهم قريبهم قبل نحو 25 يوما في القصيم، حيث تناقل مغردون صورهم وهم قتلى بين الجبال.