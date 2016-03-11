كيري من السعودية: لا يمكن للأسد استغلال الهدنة

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري من السعودية التي وصلها الجمعة، عشية انطلاق مباحثات السلام السورية في جنيف الاثنين، أن المباحثات السورية من الممكن أن تنطلق يوم الاثنين كما هو مقرر. وأضاف أن ذلك يتطلب منه التحدث هاتفيا مع نظيره الروسي لافروف قبل محادثات سوريا.

وانتقد كيري نظام الأسد قائلاً إنه لا يمكن لنظام الأسد استخدام هذه العملية لاستغلال الموقف بينما يحاول الآخرون الالتزام بالهدنة.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الأميركي إن مستوى العنف في سوريا تراجع بنسبة 80 إلى 90 بالمئة.

وكان كيري وصل مساء الجمعة الى السعودية حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث الملف السوري خصوصا وذلك قبل انطلاق مباحثات السلام السورية في جنيف الاثنين.

وتهدف هذه المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة إلى إنهاء نزاع مستمر منذ منتصف مارس 2011 وخلّف أكثر من 270 ألف قتيل.

وقال كيري قبل أن يطلب من الصحافيين مغادرة مكان المباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف "أعتقد أننا سنتحدث عن سوريا".

وجرى اللقاء في قاعدة الملك خالد العسكرية في شمال شرق السعودية، حيث حضر أيضا ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير.

