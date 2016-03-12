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تشكيل بانوراما "الحزم" في ربيع الرياض

المصدر: إبراهيم الحربي - العربية.نت
مهرجان ربيع الرياض
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يتزين مهرجان ربيع الرياض بأكثر من مليون زهرة تشكل لوحة "بانوراما عاصفة الحزم"، إضافة إلى سجادة تشتمل على 10 أنواع مختلفة من الزهور تغطي الموقع الذي تنطلق فعالياته يوم الاثنين المقبل.

وتشمل السجادة لوحة الزهور وهي تشكيلة تضم أكثر من عشرة أنواع من الزهور بألوانها المختلفة وأشكالها المميزة تم زراعتها في مشاتل الأمانة لتشكل سجادة زهور متناسقة الألوان، إلى جانب تشكيلات أخرى من الزهور أطلق عليها بانوراما عاصفة الحزم.

وتحاول أمانة منطقة الرياض استثمار المناسبة في توجيه رسائل توعوية للأطفال والصغار، تهدف إلى تعزيز الولاء للوطن من خلال وضع شعارات الوطن ضمن التشكيلات الجمالية، في مواقع مختلفة.

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#السعودية, #الرياض, #مهرجان ربيع الرياض, #ملون زهرة, #بانوراما عاصفة الحزم

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