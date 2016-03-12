بالصور.. إحباط تهريب "أنياب فيلة" إلى خارج السعودية

أحبط جمرك ميناء ضباء، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من العاج "أنياب فيلة"، و8 قطع من المرجان البحري النادر إلى خارج المملكة.

وأوضح ضيف الله الشراري، مدير عام جمرك ميناء ضباء بالنيابة، أنه قَدِمت للجمرك شاحنة بقصد المغادرة إلى خارج المملكة عبر إحدى العبّارات، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على كمية من العاج "أنياب الفيل الخام" بلغ عددها 86 قطعة بوزن إجمالي 102 كجم، وعدد 8 قطع من المرجان البحري الخام "أحمر اللون" بوزن إجمالي 2.62 كجم، كانت جميعها مُخبأة داخل حقيبة الملابس الخاصة بقائد المركبة، وذلك بوضعها أسفل الحقيبة، وبيّن الشراري أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.