بالصور.. إنهاء 17 كم من أنفاق قطار الرياض

تتنافس آلات الحفر السبع (TBM) المخصصة لإنجاز أنفاق مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، لإنهاء مهمتها، حيث أنهت أكثر من 17 كم، بنسبة إنجاز 50% من الأنفاق العميقة حتى الآن.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في حسابها على "تويتر" إن آلة حفر الأنفاق العميقة "ثاقبة" ستصل لمحطتها الأولى على المسار الأزرق (محور طريق العليا – البطحاء) اليوم السبت.

وغردت صفحة قطار الرياض "سكان المنطقة المجاورة لموقع المحطة بحي الملك فهد يشاركون قطار الرياض، الاحتفاء بوصول آلة "ثاقبة" لمحطتها الأولى".

إلى ذلك، أعلنت الهيئة عن نقل وتركيب جسور قطار الرياض بتقنية PBM للمسار البنفسجي في "محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي".