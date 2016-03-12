بالفيديو.. "فزة" الشيخ محمد بن زايد تغزو مواقع التواصل

غزت "لفتة" جميلة من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء اختتام مناورات رعد الشمال، والعرض العسكري الذي أقيم الجمعة في حفر الباطن بالسعودية، بحضور الملك سلمان وعدد من قيادات الدول العشرين المشاركة في المناورات.

وتداول العديد من المغردين الإماراتيين فيديو للشيخ محمد بن زايد وهو يقطع حديثه مع الملك الأردني عبد الله الثاني، ليناول الملك سلمان الماء. ورحب المغردون بلقطة الفيديو التي أظهرت الشيخ محمد بن زايد يقدم الماء للملك سلمان، الذي كان يحاول أخذ قارورة الماء من الطاولة أمامه.

وأثنى متداولو الفيديو على "النخوة" والأصالة التي تجلت في هذا الموقف، عبر هاشتاغ أطلقوه بعنوان #فزة_محمد، معتبرين أنها ليست بدخيلة على المجتمع الإماراتي والخليجي عموماً.

إلى ذلك تصدر هاشتاغ #محمد_بن_زايد_في_قلوب_السعوديين تويتر السعودية، تقديراً لتلك "الفزة" والنخوة، وطالب المغردون ببقاء الأخوة والتعاون بين البلدين.

