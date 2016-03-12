عسيري: القوات الشرعية سيطرت على مداخل مدينة تعز

أعلن العميد الركن أحمد عسيري، المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، في إيجاز صحافي السبت، أن القوات الشرعية سيطرت على مداخل مدينة تعز اليمنية.

وشدد عسيري على أنه خلال الأيام المقبلة لن يكون هناك تواجد لميليشيات الحوثي في مدينة تعز.

وقال إن قوات التحالف ترصد وصول تعزيزات إلى ميليشيات الحوثي في تعز عبر إب لوقف تقدم المقاومة الشعبية والجيش اليمني.

وأكد وصول أول قافلة طبية إلى تعز من مركز الملك سلمان بعد فك الحصار جزئيا عن المدينة. وحث منظمات الإغاثة على التوجه إلى تعز لمساعدة السكان.

وأفاد المتحدث باسم قوات التحالف باستمرار عمليات التحالف العربي في محيط صنعاء والساحل الغربي لليمن.

ودعا عسيري القبائل اليمنية إلى الالتفاف حول الشعب اليمني وحكومته الشرعية.