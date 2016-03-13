أكثر من مليون و300 زهرة تزيّن "ربيع الرياض"

تبدأ غداً فعاليات مهرجان "ربيع الرياض" الثاني عشر، الذي تنظمه أمانة العاصمة، بعدد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف الطفل والأسرة.

من جانبه، أشار المهندس إبراهيم الهويمل، مدير إدارة الحدائق والتجميل لـ"العربية.نت" إلى أن المهرجان سيقام في ساحتي العروض بحي الجزيرة والبجيري في الدرعية، حيث سيضمان معرضاً للحدائق وسجادات الزهور يستمر لمدة 10 أيام.

وبيّن الهويمل أن المهرجان يعد من إحدى السمات المميزة لمدينة الرياض، إضافة إلى أنه برنامج تعليمي وتثقيفي وتوعوي وتطبيقي في جانب الحدائق والنباتات، حيث يهدف إلى غرس حب الزهور والنباتات والتجميل في نفوس أفراد المجتمع، معتبراً أنه أحد روافد الجذب السياحي لمدينة الرياض لدعم صناعة السياحة الداخلية، إضافة إلى أنه أصبح عنصراً ترفيهياً للعائلات مع أبنائهم من خلال الفعاليات المتعددة والمنوعة.

فعاليات المهرجان

وقال المهندس الهويمل إن المهرجان يتضمن عدة فعاليات، من أهمها مسرح المهرجان الذي تقدم فيه الفقرات التعليمية والترفيهية، وكذلك المشاهد التربوية الهادفة كفعالية موجهة لكافة أفراد الأسرة.

وستبدأ العروض من الساعة الخامسة عصراً حتى الحادية عشرة مساء يومياً. ويتضمن المهرجان المسيرة الكرنفالية، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الدمى والمهرجين تقوم بجولات داخل الموقع تفضي جواً من المرح.

ويشمل المهرجان سجادة عملاقة للزهور هي عبارة عن موقع مجهز يحتوي أنواعا مختلفة من الزهور ومغطيات التربة بعدد يتجاوز مليونا و400 ألف زهرة مقسمة إلى لوحة الزهور، وهي عبارة عن تشكيلة تضم أكثر من 10 أنواع من الزهور بألوانها المختلفة وأشكالها المبهجة، تم إنتاج أغلبها في مشاتل الأمانة لتشكل سجادة زهور متناسقة الألوان، وبانوراما عاصفة الحزم، وهي لوحة من الزهور تحكي ترابط جنودنا البواسل مع المواطنين لحماية وطننا المعطاء في ظل حكومتنا الرشيدة.

ويتضمن المهرجان معرضاً متخصصاً، حيث تم استقطاب الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال تنسيق الحدائق والتشجير لتقدم كل شركة تنفيذ نمطا من أنماط الحدائق والتشجير وهي الحديقة المنزلية، وحديقة السطح، والحديقة المائية، والتشكيل بالأشجار، والحديقة الصخرية، واستخدام مغطيات التربة والزهور.

وشدد المهندس الهويمل على أهمية المهرجان في توثيق روابط التواصل بين العاملين في مجالات الحدائق والتشجير ونباتات الزينة الداخلية والخارجية لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها، فضلاً عن دوره في التعرف إلى كل ما هو جديد في مجال الزهور ونباتات الزينة والتنسيق الداخلي، حيث يؤمل منه دعم كسب الخبرات في تنفيذ الحدائق المنزلية بأنواعها.

الجهات الحكومية المشاركة

ولفت الهويمل إلى أن المهرجان يشارك به عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجامعات وقطاعات التعليم، والشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الحدائق والتجميل، والمشاتل ومحلات تنسيق الحدائق، ومحلات بيع باقات الأزهار الطبيعية. ويتضمن مجموعة من الفعاليات التي تتمحور حول الزهور ونباتات الزينة ليقوم المهرجان بدور التعليم والتوعية والترفيه للزوار بكافة شرائحهم.

ويتضمن المعرض ركن مشاتل الأمانة، وهو عبارة عن بيت محمي بكافة تجهيزاته، يظهر طرق الإكثار المختلفة للنباتات وأنواعها وتقسيماتها، وذلك لزيادة النواحي التثقيفية للزائر في هذا الجانب.

ومن بين الفعاليات في المهرجان مسابقات ربيع الرياض، ومسابقة تنسيق الزهور للجنسين، ومسابقة أفضل صورة فوتوغرافية لزهرة، وركن حديقة الغزلان التي تضم مجموعة من أنواع الغزلان البرية في حضيرة تم إنشاؤها خصيصاً للمهرجان مع مراعاة وجود بعض النباتات والبيئة المناسبة لها، إضافة إلى روضة الربيع التي تهدف إلى التوعية بالمحافظة على الروضات الطبيعية والمساعدة في تنظيمها.