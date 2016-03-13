السعودية ترفع سعر "التبغ" 100% ليصل إلى 20 ريالاً

أعلنت السعودية عن رفع أسعار التبغ ومشتقاته، تنفيذاً لقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الـ36، القاضي بالموافقة على تعديل الحد الأدنى للاستيفاء على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول مجلس التعاون الخليجي.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، تداول المدخنون على مواقع التواصل الاجتماعي خطاباً من مدير عام الجمارك في السعودية يفيد ببداية تطبيق السعر الجديد مع بداية الشهر الهجري الجديد، الأمر الذي ألهب قلوب المدخنين وعقولهم، مما اضطر معظم المحال إلى التنويه بالخط العريض بعدم وجود "التبغ"، منعاً للسؤال.

عيسى العيسى، المتحدث الرسمي للجمارك، أكد لـ"العربية.نت" بدء العمل بالقرار منذ يوم الخميس، وذلك بتعديل الرسم النوعي أو الرسم القيمي أيهما أعلى، تماشياً مع اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاَ إلى أن التطبيق تزامن في موعد محدد في كل دول مجلس التعاون.

وأوضح أن "الزيادة بحسب القرار تعادل ضعف الحد الأدنى للاستيفاء المطبق حالياً على جميع أصناف التبغ ومشتقاته، خصوصاً أن الحد الأدنى للقيمة الذي يُصرح به بعض مستوردي التبغ ومشتقاته للجمارك لم يعد يمثل القيمة الحقيقية"، مبيناً أن لا علاقة تجمع الجمارك بالسوق الداخلي، أو تغيرات الأسعار أو حتى توقف المحال التجارية عن بيع التبغ.

سيناريو يتكرر؟

منافذ البيع خلت منذ عصر الجمعة من السجائر بعد انتشار خبر رفع السعر لـ20 ريالاً، والبداية كانت عند صدور القرار الخاص ببدء تطبيق النظام الجمركي على التبغ ومشتقاته، حيث عمد البعض وفي وقت مبكر لشراء كميات كبيرة من السجائر وتخزينها لديهم تأهباً لأي ارتفاع في الأسعار. إلى جانب ذلك، أكد تجار في سوق التبغ قيام البعض بسحب كميات كبيرة أملاً في البيع بالسعر الجديد. كما قام البعض الآخر ببيع التبغ فعلياً بالسعر المرتفع عملاً بالإشاعة، وهو ما وجد مشترين بعد تجدد مخاوف من انقطاعه.

المواطن "حسين" خشي من تكرار سيناريو عايشه قبل نحو 53 عاماً عندما فقد الدخان من أسواق السعودية، حيث بدأ إجراء الاتصالات بأصحابه بعد أن نفد ما لديه من دخان بحثاً عن المدد. "حسين" لم يكن الوحيد، فهناك 6 ملايين مدخن في السعودية وسيصل لـ10 ملايين مدخن في حلول عام 2020، ممن بدأوا منذ الأمس بالبحث عن مادة "التتن" كما يحب أن يسميه "حسين" إلى درجة أنهم أطلقوا وسماً على "تويتر" يشكون فيه من ارتفاع أسعار الدخان إلى 20 ريالا. حسين عاد بـ"العربية.نت" إلى 53 عاماً مضت من عمره، عندما بدأ يدخن للمرة الأولى، مستذكراً الصعوبة في الحصول على السجائر وسعرها المرتفع في ذلك الوقت.

سرعة في الانتشار؟

عبدالله القحطاني، مدير العلاقات والإعلام بجمعية "نقاء"، أكد لـ"العربية.نت" أن تقارير منظمة الصحة العالمية تفيد بصرف 12 مليار ريال على شراء التبغ في السعودية في حين سترتفع 100% في حال ارتفاع الأسعار الحالية. وكشف القحطاني عن احتلال السعودية المركز الرابع عالمياً في نسبة المدخنين، إضافة إلى أن التدخين ينتشر في 40% لدى الذكور، و10% لدى الإناث، و15% لدى المراهقين.

وأظهرت دراسة لجمعية "نقاء" في منطقة الرياض أن نسبة التدخين بين طلاب المدارس تصل إلى 10% من جملة المدخنين بالسعودية، في حين أن 40% من الجنسين يتعرضون للتدخين القسري خارج المنزل.