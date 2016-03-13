السعودية: إبعاد كل مقيم متعاطف مع حزب الله

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، أنها ستعمل على إبعاد أي مقيم يبدي تعاطفاً مع ميليشيات حزب الله.

وصرح المتحدث الأمني باسم الداخلية عزم السعودية على ملاحقة أي متعاطف أو متعاون أو ممول لميليشيات حزب الله.

وكانت السعودية شددت على قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبار ميليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية، نظراً لاستمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها، وممارسات في عدد من الدول العربية تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي.