السعودية..5 أفلام تفوز في مسابقة حواركم للأفلام القصيرة

فازت خمسة أفلام في مسابقة حواركم للأفلام القصيرة، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. المسابقة هي الأولى من نوعها التي يطلقها المركز وتهدف إلى تشجيع الشباب والناشطين في مجالات الإعلام الجديد على التفاعل مع مشروع الحوار الوطني، ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزز الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي، مثل التسامح والتعايش ونبذ التعصب وتعزيز اللحمة الوطنية.

خمسة فائزين في هذه الجائزة، انعكست على أعمالهم الأحداث الإرهابية التي شهدتها السعودية. جاء أولها فيلم "المعاني المفقودة" الذي أعده وأخرجه عبدالله المفرج، الفيلم بدأ بتساؤل وأجاب عنه: "كيف نتعايش مع الآخر بالرغم من الاختلاف أيا كان نوعه"، مستندا إلى أن الإسلام جاء ليرسخ قيم التعايش. الفيلم فاز بجائزة قدرها 50 ألف ريال.

ومن جدة، فاز فيلم "مارق" بالمركز الثاني وبجائزة قدرها 40 ألف ريال. الفيلم أعده علي سالم، وحمل شعار "لا تكن خنجرا في خاصرة وطنك"، فنرى في الفيلم صديقين أحدهما ظن أنه يحمل قضية نصرة الله والدين، فأصدر أحكاما على صديقه أبرزها الكفر، وكاد يقتله، بينما الآخر لخص له الدين في سؤال: أين رحمة الله؟ مبيّناً أن صديقه لا يملك التفسير الوحيد لآيات القرآن، ولا يحق له تكفير الآخر، لينتهي الفيلم بتمكن الأخير من النجاة من حكم الإعدام الذي كاد ينفذه صديقه عليه.

وبجائزة قدرها 30 ألف ريال، فاز فيلم "ذرة" لعبدالله الخميس بالمركز الثالث. الفيلم يسلط الضوء على رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي يحولها البعض إلى منصات صراع طائفية أو رياضية وعنصرية. الفيلم حمل شعار "وطن به نسمو ولن نسمو إذا انقسم الوطن"، ونجد في الفيلم سكينا يقسم خارطة السعودية بسبب هؤلاء.

فيلم آخر عنوانه "المدرسة" للمخرج عبدالله زايد، حصل على المركز الرابع، فيه طفلان يلعبان، لم يظهر السيناريو أنهما مختلفان إلا من تحذير مدرسيهما من صداقتهما، لتنتهي رسالة الفيلم بضرورة أن تكون المدرسة مكان التعليم والتسامح فقط.

وأخيرا، جاء فيلم "التسامح" في المركز الأخير وفاز بجائزة قدرها 10 آلاف ريال. الفيلم من إعداد رائد الدوسري، ويؤكد معنى التسامح الذي لن يأتي إلا بالحب واقتبس مقولة شهيرة للراحل الدكتور إبراهيم الفقي "لن تستطيع أن تعطي بدون الحب، ولن تستطيع أن تحب بدون التسامح".

"أوراق" و"تحلو الحياة" و"الخطة البديلة" و"لون الحياة" و"درهم" و"شراكة" و"نبقى متسامحين" و"على الطريق" و"عتاب طفلة" وفيلم "وطني أهزوجة أمن وأمان".. 10 أفلام فازت بجوائز تشجيعية لجهود أصحابها الفنية.

124 فيلما شاركت في المسابقة وناقشت مفاهيم الوحدة والتعايش، تنافست وخضعت لتقييم الجمهور عبر الموقع الإلكتروني بالتصويت الذي يمثل 50% من درجة التقييم، فضلا عن تقييم لجنة تحكيم ضمت: منتج برامج "يوتيوب" محمد العوهلي، والمتخصص في الإعلام المخرج مالك نجر، ومنتج برنامج "مسامير على اليوتيوب" المخرج والمصور مالك العنقري، والمدير التنفيذي لمؤسسة "ديتيلز" للإنتاج الإعلامي المخرج بدر الحمود، إضافة إلى المدرب في مهارات الحوار والاتصال ثامر الصالح.