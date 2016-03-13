بالفيديو.. "العربية.نت" ترصد حصن الدواعش الستة في حائل

رصدت "العربية.نت" سلسلة جبال القصير الجرانيتية ذات التشكيلات الصخرية، التي تشبه في شكلها الكهوف والمخابئ، بعد أن كانت خيار الدواعش الستة للتحصن فيها، إثر اغتيالهم للرقيب جندي بدر الرشيدي في القصيم.

تقع جبال القصير قرب المستجدة، إحدى القرى التابعة لمنطقة حائل، بالقرب من سد صغير يدعى "سد المستجدة"، ليس بعيداً عن تجمع سكاني صغير لا يتجاوز تعداده الـ10 منازل.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" إلى أن الدواعش الستة خططوا للتحصن في هذه الجبال كـ "ملجأ" لهم في حال الملاحقة، حيث عمدوا إلى تجهيزها بمعدات وأدوات لخدمتهم في الموقع. ففي المناطق الصحراوية التي تربط القصيم بمنطقة حائل، طاردت قوات الأمن مجموعة من الدواعش كانت تقود مركبة رباعية الدفع، لمدة 250 كلم حتى وصلوا إلى موقع التحصن، والذي يعتقد أن بقية الدواعش تحصنوا به من قبل بعد أن علقت سيارتهم في الوحل بالقرب من "سد المستجدة".

هناك، حاولت المجموعتان التمويه على قوات الأمن إلا أن المطاردة جمعتهم في موقع واحد، بعد أن فشلت إحدى المجموعات بإخراج السيارة العالقة، ليتحصنوا جميعاً في جبال القصير.