بالفيديو..مظلي يوثق لحظة قفزه خلال مناورات "رعد الشمال"

لاقى توثيق أحد المظليين الذين شاركوا في مناورات "رعد الشمال" لحظة قفزه من الطائرة حتى هبوطه إلى ساحة العرض العسكري إعجاب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر المقطع لحظة القفز وإطلاق المظلة أثناء العرض الختامي للمناورات التي اختتمت الأسبوع الماضي في محافظة حفر الباطن، بحضور قادة 20 دولة عربية وإسلامية.

وتُعد مناورات "رعد الشمال" التمرين العسكري الأكبر في تاريخ المنطقة، واستهدفت تدريب القوات على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية، والجماعات الإرهابية، والتحول من نمط العمليات التقليدية إلى ما تسمى العمليات منخفضة الشدة.

وشاركت جيش المملكة في "رعد الشمال" جيوش كل من الإمارات، والأردن، والبحرين، والسنغال، والسودان، والكويت، والمالديف، والمغرب، وباكستان، وتشاد، وتركيا، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، وسلطنة عمان، وقطر، وماليزيا، ومصر، وموريتانيا، إضافة إلى قوات درع الجزيرة.