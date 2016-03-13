اللواء التركي لـ"العربية.نت": بنان هلال سعودية الجنسية

صرح اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، لـ"العربية.نت"، أن المرأة بنان عيسى هلال، التي حاولت مباغتة رجال الأمن خلال توقيف سويلم الرويلي عبر إطلاق النار بسلاح رشاش كان بيدها، مما عرضها لإصابة توفيت على إثرها، هي مواطنة سعودية.

وأضاف التركي أن رجال الأمن لم يكونوا على علم بتواجدها في المنزل وقت مداهمته.

يشار إلى أن الداعشية بنان هلال كانت قد تغيبت عن أسرتها منذ عام ونصف، وهي متزوجة من أحد المتواجدين في مناطق الصراع بالخارج.

وعلمت "العربية.نت"، بحسب ما توفر لها من معلومات، أن الداعشية بنان هلال هي ابنة أحد المطلوبين لدى الجهات الأمنية الأردنية والملقب بـ"أبو حمزة التبوكي".

وكانت هيئة محكمة أمن الدولة في الأردن قد أصدرت أحكاماً عام 2004 في قضية الخلية الإرهابية التي يتزعمها محمد أحمد الشلبي الملقب بـ"أبو سياف"، والتي من بينها 3 سعوديين لم تتمكن السلطات الأردنية من القبض عليهم، هم عيسى هلال مزلوه الفرجي الرويلي الملقب بـ(أبو حمزة التبوكي) وعبدالعزيز عبدالله الطيب الملقب بـ(أبو عبدالله) وخالد بدر فهد الفهيد الملقب بـ(أبو أنس).

وكان مدعي عام أمن الدولة الأردني قد أسند إلى المتهمين جميعا، وعددهم 15، تهماً عديدة، هي "المؤامرة بقصد القيام بأعمال مسلحة على الساحة الأردنية وحيازة مواد مفرقعة، دون ترخيص والانتساب إلى جمعية غير مشروعة".

وحكمت محكمة أمن الدولة الأردنية على المطلوبين الثلاثة السعوديين غيابيا بالسجن 15 عاما.

وأشارت لائحة الاتهام - التي أعدها المدعي العام العسكري العقيد محمود عبيدات - إلى أن المتهمين خططوا للسفر إلى أفغانستان بعد دخول القوات الأميركية إليها، إثر أحداث 11 سبتمبر 2001، ولاستحالة الأمر غيروا في تكتيكاتهم واستبدلوا قضية القتال في أفغانستان بتنفيذ عمليات "إرهابية" ضد السفارة الأميركية في الأردن.