"خطفة شراع" تجذب زوار مهرجان الساحل الشرقي بالدمام

جذبت الأهازيج الشعبية التي يقيمها مهرجان الساحل الشرقي بنسخته الرابعة، على أرض متنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بالدمام، زوار وسياح المنطقة، حيث تم تنظيم هذه الأهازيج في المسرح المفتوح بوسط البلدة الشعبية بالمهرجان.

وأوضح معد ومخرج أوبريت المهرجان، راشد الورثان، أن المهرجان هذا العام يختلف كلياً عن الأعوام الماضية وبنقلة نوعية مميزة، حيث يحمل عنوان "خطفة شراع" الذي تدل من خلالها على عبور المراكب الصغيرة أو الرحلات القصيرة، مبيناً أن الأوبريت يتضمن أكثر من 16 مشهدا في هذا المسرح المفتوح للزائرين والزائرات.

وقال الورثان إن "المشاهد المعروضة للزائرين تحكي عن المورث الشعبي لتأصيل الهوية الوطنية للمنطقة الشرقية"، مشيراً إلى أن الأوبريت يقدم عروضا عن تلاحم المواطن سابقاً مع قائد "الفريج" والتعاون مع قيادات الحي من العمدة والنوخذة وغيرهم من الذي يحركون دفة الحي الذي يقطن فيه المواطنون.

وبيّن أنه تم التركيز في أكثر من مشهد في الأوبريت على كيفية تضحية الآباء من أجل الوطن والحفاظ على مكتسباته سابقاً، والتعاون مع رجال الأمن بتقديم دمائهم وعرقهم فداء من أجل هذا الوطن، وتسهيل جميع الصعوبات لهم من قبل المواطنين الذين هم أساس أمن البلد الذي يقطنون فيه.

وأضاف الورثان أنه تم هذا العام إضافة عمل جديد من رؤية بصرية من خلال المسرح لإضافة الحركة في المشاهد التمثيلية، كما تمت إضافة العنصر النسائي في المسرح "من خلال دمج الصوت بالرد على بعض المشاهد المقدمة في المشاهد التي تحتاج لدخول هذا العنصر الأساسي في المجتمع".