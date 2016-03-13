300 ألف شخص يزورون مهرجان الساحل الشرقي منذ انطلاقه

شهد مهرجان الساحل الشرقي المقام في متنزه الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالواجهة البحرية بالدمام، حضورا كثيفا خلال منذ انطلاقه في العاشر من مارس الجاري، وتجاوز عدد الزوار 300 ألف زائر من داخل المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ودول الخليج المجاورة.

ووصف عدد من الزوار المهرجان بالمميز لما يحويه من تنظيم وتنوع وتجديد في الفعاليات والبرامج التي تستهوي العائلة والطفل، كالأنشطة الثقافية والألعاب التراثية والترفيهية والبحرية ومشاركة دول الخليج في هذا المهرجان الذي جسد الحياة البحرية وبثقافتها وعاداتها وتقاليدها قبل اكتشاف النفط.

من جهته، أشاد محافظ ابقيق محمد بن سعود المتحمي خلال زيارته لمهرجان الساحل الشرقي في نسخته الرابعة، مشيراً إلى أن هذه المهرجانات التراثية والتكاملية التي تتسم بالتنوع والمثالية تربطنا بتراثنا العريق وتعزز القيم لدى الجيل الحالي.

ربع مليون ريال مبيعات الأسر المنتجة في الساحل الشرقي خلال ثلاثة أيام

بلغ حجم مبيعات الأسر المنتجة في مهرجان الساحل الشرقي، 250 ألف ريال خلال 3 أيام، ويضم المهرجان 43 أسرة منتجة، إضافة إلى وجود 57 أسرة حرفية، وتعتبر الأسر المنتجة إحدى أهم الفعاليات المقامة في المهرجان، والذي يسجل حضورهم عامل جذب للكثير من الزائرين، حيث تعتمد غالبية منتجاتهم على العمل اليدوي، مثل الحياكة، والتصميم، طبخ الأطعمة الشعبية المفضلة للزوار، إضافة إلى بيع البهارات والحناء.

وأوضح منظم مهرجان الساحل الشرقي الدكتور مقبل المقبل، أن المهرجان يحرص بشكل كبير على تواجد الأسر المنتجة في كل عام، مشيرا إلى أن المهرجان نجح في تحقيق عوائد مالية للعديد من الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان، من خلال توفير مكان مناسب لهم لممارسة عمليات البيع، لافتاً إلى أنه تمت زيادة عدد الأسر المنتجة خلال العام الحالي، وعزا السبب في ذلك إلى حرص إدارة المهرجان على تواجدهم بشكل دائم، معتبراً أنهم عامل جذب لكثر من زائري المهرجان.

وقال إنه يتواجد في المهرجان عدد من المشارِكات اللاتي يعملن في مهنة الحياكة والتصميم، واللاتي يعملن في هذه المهنة منذ أكثر من 20 عاماً، حتى أتقنها أبناؤهن وبناتهن، إضافة إلى وجود العديد من الأسر المنتجة التي تشتهر بالمأكولات الشعبية والتي يفضلها الكثير من الزائرين ومرتادي المهرجان.

واعتبرت "أم عبدالله" إحدى المشاركات من الأسر المنتجة أن المهرجان فرصة كبيرة لهم لتنمية الدخل، ولكونه بمثابة حلقة الوصل بينها وبين الزبائن لتعريفهم بمنتجها، مبينة أنها تخرج من المهرجان بعدد كبير من الزبائن الذين يتواصلون معها بعد ختام المهرجان، لتوفر لهم المأكولات الشعبية التي تعد الوجبات المفضلة بين المواطنين، مشيرة إلى أن متوسط مبيعاتها اليومي يتراوح بين 2000-4000 يومياً.