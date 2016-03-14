إقبال كبير للسعوديين على دورات صيانة وبيع الجوالات

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المسجلين في البرامج التدريبية المجانية الخاصة بصيانة ومبيعات أجهزة الجوال تجاوز 33 ألفا من السعوديين والسعوديات خلال يوم واحد فقط، حيث بدأت المؤسسة استقبال طلبات التسجيل إلكترونياً عبر موقع المؤسسة الذي يتيح للأفراد التسجيل بالدورات التدريبية المخصصة لتوطين محلات صيانة ومبيعات أجهزة الجوال.

وكشف فهد العتيبي، المتحدث الرسمي للمؤسسة، أن الموقع المخصص للتسجيل شهد إقبالاً كبيراً منذ إعلان بدء التسجيل يوم الأحد 4/5/1436هـ حيث وصل عدد المسجلين بالبرامج التدريبية إلى 33121 ألف مسجل من الجنسين، وحظيت الدورة الخاصة بصيانة الجوال المتقدمة على العدد الأكبر من طلبات التسجيل، تليها إدارة المبيعات فخدمة العملاء ثم أساسيات صناعة الجوال على التوالي، ما يؤكد أن قطاع الاتصالات وملحقاته يعتبر من أكثر المجالات جذباً للتدريب والعمل فيه من قبل الشباب والفتيات.

وأوضح العتيبي أن المؤسسة استكملت وضع الضوابط والشروط للالتحاق بالبرامج المجانية المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والتي تتمثل بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 18 عاما، وألا يكون موظفاً بالقطاع الخاص أو العام، حيث ستهيئ تلك الدورات التدريبية الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الاتصالات والذي سيوفر عند انتهاء المهلة المخصصة التي حددتها وزارة العمل لتوطين القطاع 20 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن الموقع يتيح التسجيل بأربعة برامج تدريبية مجانية بحوالي 25 ساعة تدريبية (لبرنامج الصيانة الأساسية للجوال الذكي وبرنامج موظفي المبيعات وبرنامج خدمة العملاء)، وحوالي 180 ساعة في صيانة الجوال المتقدمة، حيث تتضمن تلك البرامج مهارات التعامل الأساسية مع أجهزة اللحام بالهواء الساخن ومهارة التعامل الأساسية مع أعطال الجوال ومهارة الصيانة الأساسية لبرامج تشغيل الجوال، إضافة إلى اكتساب المهارات الفنية للعمل على نقاط البيع وإرشادات التعامل مع العميل وكيفية التعامل مع الأنماط البشرية.

وأكدت المؤسسة أن تلك الدورات ستقدم في عدد من الوحدات التدريبية في مختلف مناطق المملكة، وسيحصل الخريجون على شهادة مهنية ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وستعمل تلك الدورات على توفير قاعدة بيانات بالشباب والفتيات الحاصلين على برامج التدريب في قطاع الاتصالات للربط بينهم وبين أرباب العمل في القطاع الخاص.