بالصور.. معرض الرياض للكتاب يجذب آلاف الأطفال

تراهم في كل زاوية يبعثرون صفحات الكتب، لديهم حب الاستكشاف والاطلاع. يترك أطفال معرض الكتاب الدولي عائلاتهم التي قدموا معها ليبدأوا لعبة اكتشاف الكتب الخاصة بالأطفال، فتراهم يجلسون على الأرض أو يقضون الدقائق وهم وقوف يقرأون الكتب باللغتين العربية والإنجليزية.

حيث استطاع معرض الرياض الدولي للكتاب أن يجتذب مئات الأطفال لارتياده والإقبال عليه في شغف وحب بتقديم العديد من الأنشطة الثقافية المحببة للأطفال في المعرض، منها العروض المسرحية والسينمائية والفنون الشعبية ومعارض الفنون التشكيلية.

وأوضحت سميرة السجا، رئيسة جناح الطفل في المعرض، أن الجناح يشمل عدداً من الأنشطة المكثفة التي تناسب حاجة الطفل "السيكولوجية"، بين التعليم والترفيه، بهدف تكوين ميول للثقافة وصناعة الشخصية من خلال التركيز على جوانب من أهمها تنمية مهارات الطفل الحركية والإبداعية والعلمية والاجتماعية والفكرية وتنمية إدراكه بأهمية الكتاب والقراءة، إضافة إلى مسرح ثقافي وتراثي وألوان من الفلكلور.

وبينت أن الجناح يهدف إلى تقديم ورش وأنشطة يشترك في تقديمها الكبار والصغار، ووسائل عديدة لمتعة الطفل وتشجيع إبداعه وإثراء خياله المعرفي، كما يسعى الجناح إلى تقديم أفكار وأنشطة وأساليب مناسبة للطفل من عمر (3 - 15)، إضافة إلى برامج مساندة تتمثل في محاضرات توعوية للأمهات، وعيادات مجانية للكشف على الأسنان، وتدريب الطفل على استخدام الفرشاة والمعجون وهدايا تشجيعية.