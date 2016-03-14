ضمن الوقاية انتبهوا إلى صهاريج الماء

مع إقبال فصل الصيف تأتي هموم الشح المائي، تلك الهموم المتكررة بالرغم من الجهود المشاهدة التي تبذلها شركة المياه الوطنية.

وبهذه المناسبة أريد أن أشير إلى خدمات الصهاريج وأقول لابد من وجود شروط صحية تتوفر بسائق الصهريج الذي يحمل المياه إلى المنازل، أو من يتعامل مع المياه من أهمها "وجود شهادة خلو أمراض" كون سائق الصهريج قد يكون حاملاً لمرض معد ينقل بالمياه، وعلى المواطنين عدم شراء المياه من الصهاريج إلا بعد التأكد من تلك الأمور لكون هذا الموضوع يدخل في ميدان الطب الوقائي والمسؤولين عنه.

ثم إننا رأينا الصهاريج متشابهة، الصالح منها للشرب وغير الصالح للشرب، ولا يفرق بينهما إلا كلمة "غير" والتي يمكن أن تختفي عن نظر امرأة أو رجل ضعيف البصر، أو أمي، واقترح عدد من المواطنين أن تعمد الجهة المسؤولة عن الصهاريج وتسييرها بتخصيص لون لصهاريج المياه الصالحة للشرب (الوايتات) ولون آخر لصهاريج المياه غير الصالحة للشرب، وكذا لون مغاير لصهاريج الشفط.

وقد اهتم المرور بسيارات الأجرة وألوانها وعلاماتها، لتمييزها من السيارات العادية، ومثلما نهتم بوسائل تنقلاتنا، أفلا يجب أن نهتم بمياه تدخل منازلنا؟

ومع ازدهار تجارة المياه، ورواجها ضمن شريحة كبيرة داخل المجتمع، فالاهتمام والاحتياط والوقاية واجبة، حتى لو جاء من يقول إن السائق يستلم الماء بواسطة خراطيم ولا يلمسها، ولا تدعو الحاجة لشهادة خلو من الأمراض، فالعدوى لا تعرف حدوداً.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".

