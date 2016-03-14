عائلة سعودية أصيبت بشظايا في تفجير أنقرة

أكدت السفارة السعودية في تركيا إصابة سيدة سعودية وثلاثة من أبنائها بشظايا تفجير أنقرة، وتم علاجهم وخرجوا من المستشفى بسلام.

وأوضحت السفارة أن جميع السعوديين في تركيا بخير، بعد التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة مساء أمس الأحد، وأدى لوفاة 34 شخصاً، وإصابة 100 شخص.

وأضافت في بيان صحافي أن عائلة سعودية تواجدت بالقرب من موقع التفجير الإرهابي لحظة وقوعه، ما نتج عنه تعرضهم لشظايا زجاج، وتم إسعافهم وخروجهم من المستشفى في حينه بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.