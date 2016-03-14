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وسام الملك عبدالعزيز ومليون ريال مكافأة لمنقذ المعلمات

المصدر: العربية.نت
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وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح المعلم عبدالعزيز بن سالم بن فايز الحربي، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وصرف مليون ريال مكافأة له نظير ما قام به من إنقاذ عدد من المعلمات بعد احتجازهن داخل سيارة والنيران تشتعل بها.

والمعلم الحربي أنقذ خمس معلمات من الموت المحقق من داخل سيارة مشتعلة في "عقلة الصقور"، وذلك بعد تعرضهن لحادث مروري حدث نتيجة اصطدام مركبتين بإحدى الطرق في محافظة "عقلة الصقور". وقال الحربي عندها إن ما أثر به هو كلمة هذه المعلمة التي قالت له "أخوي تكفى لا تخليني"، ليرد عليها "أبشري لو بحترق معك".

يذكر أن الحادثة أدت إلى إصابة المعلمات الخمس بإصابات متفاوتة، ووفاة قائدي المركبتين حرقاً نتيجة لاشتعال المركبتين بعد تصادم السيارتين.

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