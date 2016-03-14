4 سيناريوهات سيلجأ إليها "المدخنون" في السعودية

وضع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" الدكتور محمد اليماني، 4 سيناريوهات سيلجأ إليها المدخنون بعد ارتفاع أسعار التبغ في المملكة ودول الخليج، تكمن في "التفكير في الإقلاع عن التدخين، والحد من استهلاك الدخان، والتحول إلى سجائر بسعر منخفض، وامتصاص السعر والتكيف مع التسعيرة الجديدة"، معرباً عن خشيته من ترجيح الخيار الرابع بامتصاص الارتفاع وعدم استغلاله من قبل المدخنين للإقلاع نتيجة لما وصفه بالقوة الشرائية التي يتمتع بها مستهلكو المملكة من التبغ.

وأوضح اليماني لـ"العربية.نت" أن لا أحد بإمكانه التنبؤ بالطريقة التي سوف يستجيب لها مدمنو التبغ جراء هذا الارتفاع، وذلك لعدم وجود أرقام واضحة ودقيقة تبيّن نسب وأعداد المدخنين في السعودية، مطالباً الجهات الرسمية بالعمل على وضع دراسات مسحية للعودة إليها كمرجع رسمي في هكذا حالات، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله من أرقام مجرد "دراسات جزئية" لا أكثر.

وفي حساب سريع قامت به "العربية.نت"، وجدت أن متوسط ما يدفعه نحو 6 ملايين مدخن في السعودية – وفق إحصاءات "نقاء"- حوالي الـ100 مليون ريال شهرياً، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن كل مدخن يدفع على شراء التبغ وسطياً ما يقدر بـ500 ريال شهرياً.

وطالب اليماني برفع أسعار التدخين بشكل تدريجي ليصل إلى السعر العالمي(13 دولارا أميركيا)، عملاً باتفاقية مكافحة التبغ المنبثقة عن الأمم المتحدة والتي تلزم كافة الأعضاء الموقعين على الاتفاقية بما فيها السعودية برفع الضرائب لتصل إلى مستويات يمكن أن تصبح غير مشجعة للمدخنين الجدد أو الحاليين، مصنفاً إياهم إلى ثلاث مستويات، هي:

• ذوو الدخل المرتفع: لن يتأثروا بالقرار.

• ذوو الدخل المتوسط: سيلجأون إلى تخفيف أو استخدام أنواع أقل سعراً.

• ذوو الدخل المنخفض: هؤلاء سيتأثرون بشكلٍ كبير.

ونوه اليماني بأن واردات المملكة من التبغ تتراوح بين 3 و4 مليارات ريال سنوياً، وذلك وفقاً لإحصاءات المديرية العامة للجمارك، موضحاً أن نسب الواردات ترتفع بحدود 3 إلى 4% مع كل عام، نتيجةً لتزايد أعداد المدخنين في المملكة.

ووفقاً لإحصاءات "نقاء"، تحتل السعودية المركز الرابع عالمياً في نسبة المدخنين، إضافة إلى أن التدخين ينتشر في 40% لدى الذكور، و10% لدى الإناث، و15% لدى المراهقين، كما أظهرت دراسة "نقاء" في منطقة الرياض أن نسبة التدخين بين طلاب المدارس تصل إلى 10% من جملة المدخنين بالسعودية، في حين أن 40% من الجنسين يتعرضون للتدخين القسري خارج المنزل.

يذكر أن ما تم تطبيقه في جميع المنافذ الجمركية يوم الخميس الماضي لا علاقة له بموضوع الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته التي أقرها أيضاً المجلس الأعلى لدول الخليج في دورته (36) والتي سيتم البدء بتطبيقها من قبل جمارك دول المجلس، وإيداع قيمة الضريبة لحساب وزارات المالية بالدول الأعضاء حال توافق دول المجلس على التاريخ المحدد لتطبيقها.