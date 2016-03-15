السعودية: سبعينية تقلد نجلها رتبته الجديدة

حقق رئيس الرقباء هاشم الجابري من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، أمنيته بتقليده رتبته من قبل والدته، وذلك بعد 27 عاماً من العمل في السلك العسكري، حيث زرع الفرح والبهجة والسرور في قلب والدته السبعينية.

وفور صدور قرار الموافقة على الترقية، توجه الجابري إلى والدته ومنحها الرتبة الجديدة لتضعها على كتفه في موقف رسمته دموع الفرح من الطرفين، وقال: "كنت أنتظر هذه الفرصة منذ سنوات لكي أدخل البهجة والسرور لنبع الحنان في حياتي، فهذا الأمر أقل ما أقدمه لها، وأفخر بأن والدتي هي من قلدتني الرتبة الجديدة"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "مكة".

وأضاف: "لم أتمكن من تحقيق هذه اللفتة خلال الترقيات السابقة، حيث ظلت في صدري طوال عقدين من الزمن، وبفضل الله تحقق حلمي في لحظة تعد من أجمل المواقف في حياتي".