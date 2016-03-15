الملك سلمان يبحث مع رئيس برلمان العراق تطورات المنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، مع رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم بن عبدالله الجبوري العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين خلال استقبال الملك سلمان لرئيس البرلمان العراقي.

وحضر الاستقبال، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق ثامر بن سبهان السبهان.

كما حضره أعضاء البرلمان العراقي، عبود العيساوي، وآلاء الطالباني، وندى عنتر.