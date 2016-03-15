صور.. 130 ألف زائر يتعرفون على 15 حضارة عريقة بالجبيل

جذبت مدينة الجبيل آلاف السياح على شاطئ الفناتير شرق السعودية لتعرفهم على تاريخ 15 حضارة عريقة، جمعها مهرجان "تواصل الحضارات لتعارف الشعوب"، الذي أبرز إبداعات 110 أسرة منتجة، مع لمحات ثقافية وحرف شعبية تحاكي قرية متكاملة من تنظيم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية.

وأوضح خالد الشمري المشرف العام على مهرجان تراث الشعوب لـ"العربية.نت" أن الفعاليات ركزت على دمج الترفيه بالتعليم، وجذب العائلات في فترة الإجازة حيث إن مدة المهرجان 10 أيام، إذ نحرص في هذه النسخة على احتضان الشعوب والجاليات العربية والأجنبية، واللافت للنظر هو ذلك الإقبال الكبير من العائلات، حيث شهد المهرجان خلال 5 أيام أكثر من 130 ألف زائر من مختلف الجنسيات".

وأكد الدكتور مصلح العتيبي، الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية في الجبيل، أن المهرجان تجسيد لروح التواصل والانفتاح على الثقافات العالمية والاطلاع على حضاراتها العريقة، إضافة إلى التسويق السياحي والترفيهي فالمهرجان جزء من الوطن، والشعوب تشارك بثقافاتها وحضاراتها بتقديم رسالة مشتركة مضمونها التكاتف.

يذكر أن ساحات المهرجان، ضمت القرية العلمية والأسر المنتجة، والتراثية، وقرى الشعوب، وقرية ناشيونال جيوغرافيك، إضافة إلى مسرح الشعوب الذي يشهد عاداتهم وتقاليدهم.