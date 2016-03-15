ولي ولي العهد يشهد تخريج دفعة طيارين جدد

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع انضمام دفعة جديدة من الطيارين السعوديين للقوات الجوية الملكية السعودية، بعد إتمامهم التأهيل العلمي والعملي وفق مناهج دراسية مكثفة وتدريب مستمر متطور على أحدث المقاتلات. جاء ذلك خلال رعاية ولي ولي العهد صباح اليوم حفل تخريج الدفعة التاسعة والثمانين من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، بمقر الكلية بالرياض.

وأكد ولي ولي العهد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على مواصلة دعم وتعزيز خطط تحديث وتنمية قدرات القوات المسلحة في مختلف قطاعاتها للوصول بها إلى جاهزية قتالية عالية لتتمكن من أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار.