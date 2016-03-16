"الغبار" يرفع حالة الطوارئ في الرياض

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض حالة الطوارئ ورفع الاستعداد الكامل بأقسام الطوارئ في جميع المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى الذين قد يتأثروا بموجة الغبار التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة.

وحذر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض المكلف الدكتور ناصر الدوسري المصابين بمرض الربو من التعرض للغبار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة باستخدام الأدوية الوقائية والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية وبعدم مغادرة المنزل وعدم التواجد في الأماكن المفتوحة في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة، واتباع إرشادات الطبيب بدقة واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية وفق إرشادات الطبيب وإغلاق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيداً.