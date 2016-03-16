بالصور.. إنقاذ 36 شخصاً من مبنى محترق بمكة المكرمة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة من إخلاء 36 شخصا من مبنى مكون من خمسة طوابق نتيجة حادث حريق نشب بالدور الثاني.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة العقيد سعيد سرحان أن حريقاً نشب اليوم في قطعة بالدور الثاني في عمارة خيرية تقطنها مجموعة من الأسر تتكون من خمسة أدوار، لافتاً إلى أن الحريق اقتصر على كنب ونتيجة للمواد الأسفنجية نتج عن الحادث كثافة دخان خاصة بالأدوار العلوية لمنطقة الحريق.

وأفاد أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء المبنى بالكامل احترازيا لسلامة قاطنيه وعددهم 36 بعد أن تم تمشيط المبنى بالكامل عن طريق فرق الإنقاذ، مشيراً إلى أنه نتيجة لكثافة الدخان تعرضت ثلاث نساء مسنات لاختناق تم نقلهن عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى للاطمئنان على صحتهن وحالتهن مستقرة، بينما تم الاطمئنان على 17 حالة للشعور بالخوف والهلع من قبل الهلال الأحمر في موقع الحادث وحالتهم الصحية جيدة دون نقلهم للمستشفى.

وأكد العقيد سرحان أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث الذي تم مباشرته من قبل المعنيين.