بالصور.. تعرف على فن العمارة النجدية بالمجمعة

رصدت "العربية.نت" بيوت الطين في قرى محافظة المجمعة (شمال غربي، مدينة الرياض 180 كم)، والتي تنتصب كشاهد على تاريخ يروي قصص قوم عاشوا فيها. تلك المساكن، أذهلت زائريها لما شاهدوه من إتقان وفن للعمارة النجدية المعتمدة كلياً على الطين وبعض المواد الطبيعية الأخرى.

وتعد محافظة المجمعة من أهم مناطق الجذب السياحي في منطقة الرياض، حيث تتمتع بالعديد من المقومات السياحية ومنها الجغرافية والتاريخية والأثرية والتراثية والثقافية والحضارية.

وتزخر المحافظة بالكثير من المعالم الأثرية، وأبرز معالم المجمعة، القرية التراثية بوسط المجمعة التاريخي، ومرقب جبل منيخ الأثري، وقصر الربيعة، وقصر العسكر، ووقف الملك عبدالعزيز، ومدرسة الصانع معرض تاريخ التعليم، ومتحف المجمعة. إلى جانب عدد من المتنزهات والحدائق، وهي "روضة حطابة، وروضة مزيرعة، وروضة سدحاء، ومتنزه سد المجمعة، ومتنزه حديقة الملك فهد، ومتنزه الميدان الحضري، ومتنزه الجبل".