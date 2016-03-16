قلب جدة ومهرجانها

نجح مهرجان جدة وأيامنا الحلوة، في توسيع موقعه على خارطة الإجازات الرسمية والمواسم الدينية، كشهر رمضان المبارك وعيد الفطر رغم تزامن موعده مع فصل الصيف، إلا أن متعة المكان والتنظيم والفعاليات تجعل سكان جدة وزائريها يتغاضون عن الرطوبة والحر في سبيل تمضية وقت ممتع يتنسمون فيه عبق التاريخ وجمال الماضي برؤية عصرية جمالية وفنية.

كتبت أول مرة عن مهرجان جدة « كنا كدا « في بداية انطلاقته، يومها تحدثت إلى الأستاذ منصور الزامل أحد أهم المساهمين في إعادة الحياة إلى جدة القديمة المهملة والمهمشة من قبل الأمانات المتعاقبة على المدينة، وجدت في حديثة بعداً حالماً، ورؤية خيالية لم أكن أتوقع أنه قادر على تحويلها إلى واقع، وتابعت بداية نشاط مبادرة « قلب جدة « مع المتميزة « عبير أبو سليمان « التي استطاعت تكوين فريق عمل من الشباب والشابات المتحمسين للعمل التطوعي لإعادة النبض والحياة لقلب جدة الذي كاد أن يتوقف عن الحياة نتيجة إهمال الأمانات أيضاً، حتى أصبحت الحرائق وانهيارات المباني داخل جدة القديمة أحد الأخبار الرئيسية في الصحافة اليومية.

إجازة نصف العام الدراسي وإجازة الربيع، تمثلان أفضل الأوقات بالنسبة للزوار، لم أحضر المهرجان لأشاهد التحولات الجمالية والتنظيمية التي أحدثتها الرؤية التي كنت أظنها خيالية وحالمة، ولكنها أثبتت أنها رؤية عن بصيرة ثاقبة وطموح وطني وعشق مكاني حول قلب جدة المريض والمتهالك إلى قلب يجذب الجميع ويبهرهم بالتنظيم والقدرة على مواجهة الإقبال الكبير بأفكار مبتكرة ساهمت في زيادة متعة الزوار بالمكان وبالفعاليات المصاحبة.

في إجازة نصف العام الدراسي كنت خارج الوطن، لم أكن موجودة ولكن شاهدت وسمعت بأعين من أثق في وعيه وحسه النقدي وقدرته على تكوين رأي يمكن الاستناد عليه، وبناء عليه، تأكدت أن المهرجان تطور كثيراً عن رمضان الماضي وبينهما أشهر قليلة ربما لا تتيح فرصة التطور والتقدم، الذي يعني إحراز خطوة أكثر تميزاً في طريق العمل أو المشروع أو الفكرة، وهذا ماحدث لمهرجان جدة وأيامنا الحلوة.

استحدثت « مكتبة جدة وأيامنا الحلوة « وأضفت النكهة الثقافية التي لم تهتم بها مهرجانات التسوق التي لم نجنِ منها غير إهدار الوقت والصحة والمال، والمردود الاقتصادي يذهب مع الريح، رغم أن الكتاب من أهم المقتنيات التي يبحث عنها السائح أول ما يضع قدمه في مطار أي دولة يذهب إليها، صحيح ليس كل سائح يبحث عن الكتاب ولكن أحيانا الكتاب هو الذي يبحث عن السائح، عندما يجده أمامه في المطارات، وفي الأسواق، على الأرصفة وفي المكتبات، بأسعار زهيدة، وعرض مغرٍ.

مهرجان جدة نجح في استقطاب الأسر المنتجة سواء عن طريق الأسر التي تشرف عليها الجمعيات الخيرية، كمحل « رستكة « الذي تشرف عليه الفنانة هند الشاعر ويتبع الجمعية الخيرية الأولى، أو المنتجات الصغيرة التي برعت في صناعتها السيدة السعودية، وكانت تجد صعوبة في العرض والتسويق، فوجدت في جدة القديمة أفضل سوق يستقطب كل الفئات والمستويات ومن مختلف الجنسيات، أي أن جدة القديمة تحولت من حلم ومبادرات فردية ليس فقط لإحياء التراث بل مركزاً تجارياً ثقافياً وترفيهياً تحققت بها ريادة مدينة جدة وأهلها وقدرتهم على تحويل الفسيخ شربات.

* نقلا عن "المدينة"