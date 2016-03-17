أمير مكة و4 وزراء يناقشون مشاريع مكة والمشاعر

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الأمير خالد الفيصل، أمس الأربعاء، في مكتبه بجدة، اجتماع الهيئة بحضور 4 وزراء.

وحضر الاجتماع وزراء المالية الدكتور إبراهيم العساف، والشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، والحج الدكتور بندر الحجار، والنقل المهندس عبدالله المقبل، وأمين لجنة الحج العليا الدكتور ساعد العرابي. وخلال الاجتماع أكد الأمير خالد الفيصل أهمية إظهار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالشكل والمضمون الذي يتوخاه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة: "تحظى مكة المكرمة بأهمية بالغة لدى الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، ولها مكانتها الخاصة في قلوب ومشاعر المسلمين، لذا يجب على الجميع العمل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وما يأمله كل محب للمملكة والمشاعر المقدسة".

وشدد الأمير خالد الفيصل على أهمية وضع آليات موحدة ومخطط شامل لتنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية في العاصمة المقدسة والمشاعر، على أن تتضمن لوائح تنفيذية وبرامج زمنية محددة لها.

وقدم أمين هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على وكالة الإمارة المساعدة للتنمية، الدكتور هشام الفالح، شرحاً مفصلاً عن المشاريع التي تشرف عليها الهيئة، وفي مقدمتها إعمار مكة، والنقل العام في العاصمة المقدسة، وتطوير المشاعر.

وتطرق الفالح إلى أبرز التوصيات التي أقرتها اللجنة التنفيذية للهيئة في اجتماعها الـ15، موضحاً أن رئيس الهيئة اعتمد التوجهات العامة والمحاور الأساسية لمنهجية الشراكة مع القطاع الخاص، ووافق على وضع دليل شامل لإجراءات الشراكة مع القطاع الخاص بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.

كما قدم أمين الهيئة نبذة عن مستجدات المشاريع التطويرية، ومن بينها الطرق الدائرية ومشروع الملك عبدالله لإعمار مكة، وطريق الملك عبدالعزيز، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.