السعودية.. خيمة تفاعلية تحارب 13 مليون طن من النفايات

رصدت "العربية.نت" في "مهرجان تراث الشعوب" بالجبيل، خيمة تفاعلية تم تصميمها لحل مشكلة التخلص من النفايات، بأسلوب ابتكاري لاقى إعجاب زوار المهرجان. وتقدم الخيمة فكرة حملت عنوان "كيف تحول النفايات إلى حديقة؟"، وذلك بعد دراسة حديثة قدمتها الباحثة غادة الكليب، المتخصصة في مجال الصحة والبيئة، حيث أوضحت أن السعودية تنتج 13 مليون طن من النفايات سنوياً، وتشكل النفايات البلاستيكية 17% منها.

وأوضحت الدراسة أن النفايات الصلبة يتم التخلص منها في المملكة من خلال مدافن أو محارق مخصصة لهذا الغرض، ما يشكل هدراً لموارد يمكن إعادة تدويرها أو استغلال مخزونها من الطاقة، فضلا عن الآثار السلبية لتلك المعالجة على البيئة نتيجة لتلويث المياه الجوفية والانبعاثات الغازية، وتحديداً غاز الميثان الذي يتسبب في الاحتباس الحراري.

من جهته، أشار رئيس شركة "سبكيم"، المهندس أحمد العوهلي، لـ"العربية.نت"، إلى أن هذه الخيمة التفاعلية التي تم إطلاقها في مهرجان تراث الشعوب بالجبيل تشكل خطوة عملية لنشر الثقافة البيئية الصحية، لافتاً إلى نشر استراتيجية يستفيد منها الزائر لمواجهة ورصد أهم المشاكل البيئية وتحويلها إلى حديقة غناء، عبر ابتكار وسائل وأدوات يستطيع خلالها الحد من استنزاف الموارد الطبيعية بما يطور من السلوك البشري تجاه البيئة، ويشجعهم على اعتماد الممارسات البيئية الصحية كأسلوب حياة على المدى البعيد.

وقال العوهلي: "يرمي المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية وسلامة الفرد والمجتمع، والتقليل من آثار عملياتها البيئية، وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بعملياتها البيئية بدقة ووضوح، وتقديم تقارير الأداء بالتعاون مع مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتقنية والعلوم سايتك".