جمارك السعودية تحبط محاولة تهريب نصف مليون حبة كبتاغون

شهدت جمارك ميناء ضباء محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغ عددها 502870 حبة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية بضائع منوعة وردت للجمارك.

وقال على العطوي، مدير عام جمارك ميناء ضباء: قدمت للجمرك عن طريق إحدى العبّارات إرسالية بضائع منوعة تحتوي على "أطباق وأكواب من ورق وغلاف مقاعد وملابس"، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة على الإرسالية عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بطريقة فنية داخل أكواب الورق، بعد أن تم توزيعها بعدد 30 حبة داخل كل كوب بشكل أفقي. وأضاف العطوي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضح مدير عام جمارك ميناء ضباء أن منسوبي الجمارك السعودية عبر كافة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية تواجه باستمرار مثل هذه الطرق، التي تستغل الإرساليات لمحاولة تمرير الممنوعات بكافة أنواعها، وتبذل أقصى جهودها لمنع دخول أي محاولة من شأنها المساس بصحة وسلامة المجتمع وأمن الوطن.