صحيفة بريطانية تشيد بمهارة طيار سعودي وتصفه بالهوليودي

شبهت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مهارة قائد طائرة هيلوكوبتر قام بأداء حركة خطيرة بمهارة عالية خلال تمرين "رعد الشمال" الذي اختتم أخيراً في شمال المملكة بمشاركة 20 دولة، بمشهد سينمائي من أحد الأفلام للنجم الأميركي توم كروز.

وقالت الصحيفة: "إن هذا المقطع يثبت أنه من الممكن أيضاً مشاهدة لقطات مثيرة، تحبس الأنفاس وبها نوع من التحدي في الواقع بعيداً ‏عن شاشات السينما".

ويظهر المقطع، الذي قالت الصحيفة إنه يشبه أفلام ‏هوليوود الأميركية، قائد الطائرة وهو يحلق برفقة طائرتين من نوع هيلوكوبتر، واقترب بشكل سريع من مجموعتين من الجنود وتجاوزهما ومر بينهما بمهارة كبيرة.

ويبدو أن ما قام به قائد الطائرة أعجب أيضاً الجنود أنفسهم الذين مر بالقرب من رؤوسهم، حيث لوحوا له بأيديهم، وهو ما يحاكي ما قام به نجم السينما الأميركية توم كروز، الذي كان يؤدي شخصية "مافريك" في فيلمه الشهير "Top Gun" عام 1986، عندما قام بحركة مناورة بالقرب من أحد أبراج المراقبة، بينما لم يكن مصرحاً له بذلك وفق أحداث الفيلم.