هبوط اضطراري لطائرة مدنية بمطار الملك خالد

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ظهر اليوم الخميس، حالة الطوارئ من الدرجة الثانية بعد أن أبلغ قائد رحلة "الخطوط العربية" رقم 185 المتجهة من الشارقة إلى الطائف عن وجود تحذير دخان في مستودع الطائرة، وطلب الهبوط اضطرارياً بمطار الملك خالد.

في التفاصيل، أكد متحدث باسم "العربية للطيران" لـ"العربية.نت" تحويل مسار رحلة "العربية للطيران" رقم G9185 التي كانت متوجهة من الشارقة إلى مدينة الطائف إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد أن انطلق جهاز الكشف عن الدخان في كابينة الشحن.

وأشار المطار في بيان له إلى أنه تم التعامل مع الحالة مباشرة، وتم إخلاء جميع الركاب من الطائرة فور توقفها على المدرج، وتم نقلهم إلى الصالات. وكان عدد الركاب 168 بما في ذلك طاقم الطائرة. وانتهت الحالة دون حصول أي إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث: "تبين عند فحص الطائرة عدم وجود أي حريق على متنها".