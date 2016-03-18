اديني عهد الهوى... واثبت لي إنك بتوفي

وهات لي بعض الأمل... وقلي اصبر وضحي

أما وإنك تغيب

ويسموك عليا حبيب

يفتح الله يا حبيبي

كل واحد وله طريق

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كلمات الشاعرة المُبدعة ثريا قابل، وألحان الموسيقار الكبير فوزي محسون، في مرحلةٍ من أجمل مراحل الفن والغناء السعودي إثراءً تضافرت فيه أحلى الكلمات مع أحلى الأصوات وأحلى الألحان، لتُنتج لنا فنًا جميلًا ولا أحلى. وإذا كان بعض هؤلاء قد انتقلوا إلى رحمة الله، وبعضهم فضَّل أن ينزوي أو يحتجب، فإن أعمالهم باقية ما بقي التقدير للفن والإبداع.

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وقد سررتُ لمقال كتبه أخيرًا الصديق عبدالرحمن عربي المغربي عن إحدى صاحبات أحلى الكلمات الحجازية العريقة، وهي السيدة ثريا قابل التي لقّبها بـ«صوت المفردة الحجازية»، المدينة: 13 /03 /2016. فهي أحد الأقلام الفنية التي عشنا أحلى الأوقات على أنغام كلماتها الجميلة، واستطاعت أن تشق بكلماتها طريقها لتصل إلى قلوب الناس.

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وإذا كان صديقنا الأستاذ يحيى مفرح زريقان الناقد الفني الكبير قد عرض لأحد الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية وهو الملحن العريق سراج عمر «الذي يعيش في بيته عفيفا مترفعا عن سقط المتاع من السلوك وسط غياب رسمي وشعبي وفني يدعو للضحك ببرود»، فإن هناك آخرين مثله سبقوه إلى ذلك الحال، فضّلوا هم أيضًا أن يعتزلوا دون إعلان.. لكن يبقى لهؤلاء السبق في نشر الفن السعودي الأصيل.

* نافذة:

(من التوغل الاجتماعي الذي عشنا تحت هيمنته أكثر من ثلاثة عقود، إقصاء الجانب الفني والثقافي، وتثبيت منهج التحريم، وإلغاء الهوية الشخصية للمواطن).

يحيى مفرح زريقان

*نقلا عن صحيفة "المدينة".